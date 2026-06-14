Пензенский врач рассказала о важности физической активности

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья Анастасия Филюшкина на неделе информирования о важности физической активности рассказала, как активный образ жизни улучшает показатели здоровья.

Врач отметила, что низкая физическая активность является основным риском, выявляемым при диспансеризации, и влияет на показатели артериального давления, уровня холестерина и глюкозы, а также индекса массы тела.

Люди, ведущие активный образ жизни, имеют лучшие показатели веса, окружности талии и индекса массы тела. Этот показатель рассчитывается по формуле: вес в килограммах, делённый на квадрат роста в метрах, и должен быть в пределах 18,5–24,9 кг/м². Высокие значения индекса массы тела увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, суставы и риск развития диабета 2 типа, артериальной гипертензии и других заболеваний. Низкие значения могут привести к дефициту питательных веществ, ослаблению иммунитета и остеопорозу.

Окружность талии также важна для оценки риска заболеваний. Окружность менее 94 см у мужчин и 80 см у женщин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

Регулярные физические нагрузки помогают снизить риск курения, злоупотребления алкоголем и диабета 2 типа благодаря улучшению чувствительности тканей к инсулину и контролю уровня глюкозы.

Физическая активность также улучшает показатели артериального давления, холестерина и триглицеридов, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Регулярные занятия спортом тренируют сердце, сохраняют эластичность сосудов и снижают тромбообразование, что уменьшает вероятность ишемической болезни сердца, инсульта и других заболеваний.

Диспансеризация включает расчёт суммарного сердечно-сосудистого риска, который снижается при достаточном уровне физической активности.

Люди, регулярно занимающиеся физической активностью, имеют меньший риск развития патологий дыхательной системы, таких как хронический бронхит и ХОБЛ. Физические нагрузки укрепляют дыхательную мускулатуру и улучшают вентиляцию лёгких.

Физическая активность также снижает риск онкологических заболеваний за счёт уменьшения стресса, улучшения работы иммунной системы и нормализации обмена веществ. Особенно это касается рака молочной железы, лёгких, кишечника и других органов.

По результатам диспансеризации люди могут быть отнесены к различным группам здоровья. Активный образ жизни улучшает эти показатели и снижает риск ухудшения состояния.