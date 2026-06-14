В Пензенской области подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области.

В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Нетрезвый водитель». Мероприятие было направлено на выявление водителей, которые находились в состоянии опьянения или не имели права управлять транспортным средством.

В ходе операции, которая состоялась 12 июня, инспекторы проверили водителей на наличие признаков опьянения. В результате были отстранены от управления 20 водителей, которые либо управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, либо отказались пройти медицинское освидетельствование.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).

Ведомство призывает граждан не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть ГИБДД. Это можно сделать по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02. В сообщении необходимо указать место происшествия, марку и государственный регистрационный знак автомобиля, а также направление движения нарушителя.