Олег Денисов поблагодарил сотрудников онкодиспансера

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В рамках Всемирного дня здоровья медицинский персонал выполнил стандартный, но важный набор профилактических мероприятий. Для сотрудников разных возрастных групп были организованы дополнительные скрининги для раннего выявления онкологических заболеваний.

Здоровье человека зависит от множества факторов, включая комфортные условия труда и продвижение здорового образа жизни. Однако главным фактором, определяющим продолжительность активной жизни, является сам человек.

Осознанное отношение к своему организму и регулярная профилактика способствуют увеличению продолжительности активного долголетия.