Пожилая пензячка потеряла 700 000 рублей, поверив мошенникам

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Пензы обратилась 74-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный и сказал, что ей нужно прикрепиться к поликлинике. Для этого он попросил её продиктовать код из SMS-сообщения, что она и сделала.

Затем ей позвонил другой человек, который представился сотрудником силового ведомства. Он сказал, что от её имени осуществляются незаконные банковские переводы на поддержку экстремистских организаций. Чтобы предотвратить это, женщина сняла свои сбережения в размере более 700 000 рублей в отделении банка и перевела их на якобы «безопасный счёт», следуя инструкциям звонившего.

Когда неизвестные перестали выходить на связь, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.