В Саранске после реконструкции открылся фонтан «Звезда Мордовии»

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

В Саранске после масштабной реконструкции открылся многофункциональный светомузыкальный фонтан «Звезда Мордовии». В честь 385-летия Саранска его подарил городу Сбербанк, который в этом году отмечает своё 185-летие. При содействии банка было выполнено полное техническое переоснащение фонтана.

На церемонии открытия присутствовали Глава Республики Мордовия Артём Здунов и Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

Глава республики поздравил жителей и гостей Саранска, отметив важность события. Он выразил благодарность Сбербанку за обновлённый фонтан, подчеркнув, что это ещё один шаг к благоустройству города.

Александр Анащенко отметил, что обновлённый фонтан стал ярким и современным символом города. Он подчеркнул, что фонтан, оснащённый световыми и видеопроекциями, будет способствовать раскрытию красоты национальной мордовской культуры.

После реконструкции фонтан стал мультимедийным и светомузыкальным. Его водный экран размером 25 на 8 метров позволяет выводить световые, фото- и видеопроекции. Фонтан работает в статичном и динамическом режимах, подстраиваясь под выбранную мелодию. В его конструкции 126 струй, центральная из которых бьёт на высоту 42 метра. За движение воды отвечают 113 насосов, за подсветку — 296 подводных светодиодных светильников. У фонтана также есть система тумана из 288 струй.

Фонтан сохранил свою знаковую форму — восьмиконечную звезду, национальный орнамент, символизирующий солнце.

Главным событием церемонии стало светомузыкальное представление «Дыхание Воды». С помощью ИИ-помощника Сбера ГигаЧата ожили герои мордовских легенд и сказок. На сцене выступили национальные коллективы, современные артисты, мастера экстремальных видов спорта и певица Клава Кока.

Благоустройство площади Тысячелетия, на которой расположен фонтан, было реализовано по инициативе Артёма Здунова при поддержке Администрации Главы, Правительства Республики Мордовия и Администрации города Саранск.