В Каменке обновили Аллею героев СВО

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В Каменском техникуме промышленных технологий и предпринимательства прошло торжественное открытие обновлённой Аллеи памяти выпускников, павших в ходе специальной военной операции. Мероприятие было организовано при поддержке местного отделения Российского военно-исторического общества. В этот день на Аллее высадили вечнозелёные туи и установили мемориальные таблички с именами героев. Каждое дерево символизирует мужество и стойкость защитников Отечества, их память будет жить вечно.

На церемонии присутствовали важные гости: Алексей Викторович Агафонкин, начальник отдела образовательной политики профессионального образования Министерства образования Пензенской области, Юрий Владимирович Краснов, руководитель Пензенского регионального отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО», представители Совета ветеранов, а также родные и близкие погибших героев.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес матерей, жён и сестёр выпускников. Они воспитали настоящих патриотов, для которых долг перед Родиной оказался выше собственной жизни. Юрий Владимирович Краснов вручил им медали «Матерям защитника Отечества», «Вечная память погибшим воинам», «За воинскую доблесть» и «За бескорыстную помощь воинам России». Медали «За патриотическое воспитание подрастающего поколения» получили В. Г. Гришаков, директор Каменского техникума, и Д. В. Кицак, руководитель военно-исторического клуба «Наследие».

Право посадить деревья на Аллее было предоставлено близким погибших героев. Минутой молчания и трогательными музыкальными номерами участники церемонии почтили память тех, кто до конца оставался верен присяге и своей Родине.