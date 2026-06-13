День России в Пензе завершился праздничным салютом

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Глава Пензы Олег Денисов выступил на площади Ленина с поздравительной речью в честь Дня России. Он отметил, что сила страны заключается в людях, их единстве и сплоченности.

Глава города подчеркнул, что любовь пензенцев к своей стране была очевидна. Он также добавил, что именно так, вместе и дружно, следует встречать главный государственный праздник.

Культурная программа завершилась в 22:00, когда над набережной реки Суры прогремел салют. Яркие залпы освещали небо в течение десяти минут. В это же время аналогичный фейерверк состоялся у стелы «Город трудовой доблести».

После мероприятий для горожан были организованы транспортные услуги. Автобусы и троллейбусы начали отправляться с улицы Кирова по мере их заполнения.