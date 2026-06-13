Олег Мельниченко поздравил молодых лейтенантов

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор подчеркнул, что российская государственность опирается на сильную армию – одну из лучших в мире. В защите суверенитета и целостности страны участвовали многие поколения выпускников пензенской артиллерийской школы. В 2026 году институт выпустил 249 высококвалифицированных военных специалистов для Вооруженных сил РФ и армий 13 иностранных государств.

«Ежегодно выпускники удостаиваются медалей Министерства обороны Российской Федерации за отличное окончание военного образовательного учреждения. Не исключение и этот год, когда медалей удостоены 4 офицера. Тридцать выпускников получили дипломы с отличием», – отметил успехи глава региона.

Выпуск офицеров ПАИИ состоялся в присутствии начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, который отметил высокий уровень преподавания в пензенском военном вузе.

«Высокий профессионализм, добросовестность, мужество, патриотизм и верность долгу всегда отличали выпускников Пензенского артиллерийского инженерного института. Уверен, что вы останетесь преданы лучшим традициям родного вуза», – сказал генерал-лейтенант Алексей Волков.