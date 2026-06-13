Губернатор представил новую часть экспозиции о вкладе пензенцев в развитие страны

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил третью часть экспозиции, посвященную службе пензенцев Отечеству в рамках проекта «Земляки». Экспозиция включает данные о людях, представлявших регион в высших государственных органах России в XIX – начале XX века.

Было добавлено около 80 имен, среди которых сенаторы, члены Государственного совета, депутаты Государственной думы Российской империи и участники Петроградского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 1917 года, а также депутаты Всероссийского учредительного собрания 1917–1918 годов.

Губернатор отметил гордость за вклад этих людей в развитие российской политической системы. Среди них — известные личности, такие как Михаил Сперанский, доверенное лицо императора Александра I, который в 1810 году учредил Государственный совет. Юрист Николай Калачов участвовал в разработке реформы 1861 года, отменившей крепостное право в России, а выдающийся историк Василий Ключевский в 1905 году работал над новым цензурным уставом и проектом Государственной думы.

Олег Мельниченко заявил, что работа над экспозицией будет продолжена. Планируется создание интерактивных карт Пензенской области и 12 стендов, которые расскажут о развитии региона с древних времен до наших дней. Портреты выдающихся личностей будут размещены на лестничном пролете центрального входа правительства. Следующий этап проекта будет представлен ко Дню народного единства.