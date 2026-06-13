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НовостиСпорт13 июня 2026 11:14

Пензенцы завоевали три золотые медали в соревнованиях прыгунов в воду

В завершившийся в Пензе второй день первенства России среди юношей и девушек 12–13 лет, а также всероссийских соревнований «Юность России» воспитанницы пензенской СШОР водных видов спорта блестяще показали себя
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Пензенцы завоевали три золотые медали в соревнованиях прыгунов в воду

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, Кристина Шалева (тренер Валерий Белов) стала победительницей первенства России в прыжках с метрового трамплина.

Варвара Антонова (тренер Мария Смирнова) завоевала золотую медаль всероссийских соревнований «Юность России» в прыжках с вышки в группе Д. Анфиса Таирова (тренер Ольга Перекусихина) также поднялась на высшую ступень пьедестала в прыжках с метрового трамплина в группе Е.

Поздравляем победительниц и их тренеров с высоким достижением!