В Пензе прошел фестиваль скандинавской ходьбы для старшего поколения

Фестиваль скандинавской ходьбы, организованный в преддверии Дня России, состоялся на Олимпийской аллее в Пензе. В мероприятии приняли участие более 120 жителей города, среди которых были активисты проекта «Серебряная Пенза». Проект реализуется по инициативе губернатора Олега Мельниченко, который оказывает ему поддержку.

Фестиваль начался с флешмоба, в рамках которого участники городских клубов по интересам продемонстрировали творческие и танцевальные номера, а также провели мастер-класс по суставной гимнастике. Любители здорового образа жизни преодолели дистанцию в 4 километра в технике скандинавской ходьбы, показав высокий уровень физической подготовки.

Заслуженный работник физической культуры РФ Виктор Полюхин отметил, что фестиваль проводится уже 24-й раз, а осенью состоится юбилейный, 25-й фестиваль. Он подчеркнул, что скандинавская ходьба объединяет людей разных возрастов, начиная с четырехлетних детей и заканчивая теми, кому уже за 90 лет.