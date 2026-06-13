В Пензе открыли обновленную Галерею почета и славы региона

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко обратился к собравшимся, подчеркнув, что российский народ всегда был и остается народом-победителем. Он отметил, что, несмотря на все трудности и испытания, которые выпадали на долю страны, россияне всегда находили в себе силы для созидания и укрепления величия Родины.

Мельниченко выразил благодарность тем, кто удостоился чести быть представленным в Галерее почета и славы, за их вклад в развитие региона. Эти люди, по словам главы области, своим трудом и достижениями способствуют укреплению позиций Пензенской области в стране.

В обновленную галерею были включены 20 трудовых коллективов различных предприятий и организаций, среди которых «Азия цемент», «СВ Мебель», молочный комбинат «Пензенский», «Газпром газораспределение Пенза» и «Сетевая компания». Впервые в истории региона в галерею был внесен Народный студенческий театр ПГУ «Кириллица».

Вторая часть галереи посвящена выдающимся представителям различных профессий. Среди 20 почетных гостей – рабочие, инженеры, медицинские работники, педагоги и спортсмены. Самым молодым в списке стал 19-летний Али Ильясов, воспитанник Комплексной спортивной школы олимпийского резерва и победитель первенства мира по греко-римской борьбе среди юниоров в тяжелом весе.

В завершение церемонии Олег Мельниченко выразил надежду, что Пенза продолжит оставаться городом трудовой доблести и спортивной славы. Он пожелал участникам церемонии дальнейших успехов, здоровья и благополучия.