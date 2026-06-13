В ссоре с супругой житель Саранска придумал историю со взрывным устройством

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Мордовия совместно с региональным УФСБ установили личность звонившего.

Как выяснилось, днем 41-летний местный житель распивал спиртное с друзьями. В состоянии алкогольного опьянения по телефону он поругался с женой, которая перестала отвечать на звонки. Обидевшись на супругу, работающую на складе больницы, он по смартфону товарища сообщил о заложенном взрывном устройстве на ее рабочем месте. Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, после произошедшего, опасаясь ответственности за содеянное, мужчина пошел домой к родителям, где и был задержан оперативниками.

Отделом по расследованию преступлений на территории Октябрьского района СУ УМВД России по г. Саранск в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры».

МВД по Республике Мордовия напоминает, что основанием для уголовного преследования является заведомо ложная информация о готовящихся взрыве, поджоге либо иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.

Подобные действия влекут наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет.

Если преступное посягательство направлено на объекты социальной инфраструктуры: больницы, школы, вокзалы, заведения, связанные с отдыхом и досугом, либо если преступные действия повлекли причинение ущерба в сумме более 1 миллиона рублей, виновному грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.