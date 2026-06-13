В Сосновоборском районе прошел фестиваль «Венок дружбы»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В районном Доме культуры Сосновоборского района состоялся областной фестиваль национальных культур «Венок дружбы». Мероприятие организовано в рамках регионального проекта «Гордость», поддержанного губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

Перед началом фестиваля гости могли ознакомиться с выставкой народно-художественных промыслов и работ мастеров из Сосновоборского и Лунинского районов. Затем на сцене выступили вокальные и хореографические коллективы из различных районов Пензенской области, включая мордовские, татарские, чувашские и русские группы.

Глава Сосновоборского района Олег Вдовин приветствовал гостей и выразил радость от проведения фестиваля в их районе, отметив, что район славится своим национальным многообразием. Почетным гостем мероприятия стал Кирилл Застрожный, сын Владимира Застрожного и директор Пензенской областной картинной галереи имени К. А. Савицкого.

Кирилл Застрожный выразил благодарность организаторам фестиваля и отметил важность сохранения памяти о своем отце, а также подчеркнул необходимость представления культурного многообразия народов Сурского края. Он пожелал участникам концерта мира и добра, а также отметил, что в единстве народов заключается сила региона.

Фестиваль «Венок дружбы» проводится в Пензенской области для сохранения и развития многонационального творческого потенциала региона.