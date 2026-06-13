Житель Нижнеломовского района задержан за незаконную рыбалку

В МО МВД России «Нижнеломовский» возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1962 года рождения по подозрению в незаконной рыбалке. Об этом сообщили в пресс-службе отдела дознания.

Полицейские выяснили, что подозреваемый использовал два рыболовных сачка для вылова 26 рыб на реке Мокша, недалеко от одного из населенных пунктов района. Ущерб рыболовному хозяйству составил 13 000 рублей. Мужчина признался, что выловил рыбу для личного употребления. В ходе осмотра места происшествия были изъяты запрещенные орудия лова и улов.

По статье 256 УК РФ, за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.