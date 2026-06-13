В Мордовии появится новый завод по производству формокомплектов для стекольной и машиностроительной отраслей

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Глава Мордовии Артём Здунов ознакомился с проектом создания высокотехнологичного производственного комплекса полного цикла, который будет выпускать формокомплекты и запасные части из чугуна и бронзы для стекольной и машиностроительной сфер. Запуск предприятия запланирован на территории особых экономических зон «Система» и индустриального парка «Светотехника».

Генеральный директор ГК «Гласс Декор» Владимир Арутюнов подчеркнул, что новый завод обеспечит полный цикл производства высокоточных комплектующих. Исполнительный директор ООО «СК «Развитие» и ООО «РСК «Гласс Декор» Сергей Агеев отметил, что на сегодняшний день 95% потребностей российского рынка в формокомплектах для стеклоформующих машин удовлетворяется иностранными поставщиками. Запуск высокотехнологичной линии позволит достичь мощности в 600 формокомплектов в год, что покроет около четверти потребностей отечественного рынка и сократит сроки поставок, снижая конечную стоимость продукции для потребителей.

Ассортимент продукции будет полезен не только производителям стеклянной тары, но и машиностроительной отрасли, включая тормозные диски, детали сложной геометрии и специализированный крепёж, на которые существует высокий спрос в России.