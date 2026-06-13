Борьбу с нелегальным оборотом промышленной продукции обсудили в Мордовии

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Глава республики Артём Здунов провел заседание комиссии по борьбе с нелегальным оборотом промышленной продукции.

Обсуждались вопросы борьбы с нелегальной продажей алкоголя, проведение контрольно-надзорных и профилактических мероприятий. МВД по РМ сообщило, что работа ведется совместно с Министерством экономики, торговлей и предпринимательством республики, а также контролирующими органами и таможенной службой.

В марте в Лямбирском районе обнаружили нелегальный оборот этилового спирта и алкоголя. Изъято более 550 литров контрафактной продукции, планируется возбудить уголовное дело против предпринимателя. С начала года зафиксировано 22 административных правонарушения, связанных с продажей алкоголя.

Анализ криминальной ситуации показывает, что в республике нет организованных преступных групп, специализирующихся на контрафакте. Основной источник контрафакта — соседние регионы.

Сотрудники экономической безопасности МВД по РМ проводят мероприятия по пресечению каналов поставки. Во втором полугодии планируется масштабная операция «Алкоголь» для проверки в этой сфере.

На заседании также обсуждались результаты мониторинга качества продовольственной продукции, безопасность использования пестицидов и агрохимикатов, а также нелегальный вылов и торговлю водными биоресурсами.