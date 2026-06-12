Число пострадавших от укусов клещей в Пензенской области перевалило за 1000

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Управление Роспотребнадзора по Пензенской области продолжает фиксировать случаи укусов клещей.

С 30 марта в медицинские учреждения области обратились 1169 человек, включая 381 ребенка до 14 лет. Всем обратившимся были проведены стандартные профилактические мероприятия.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» проводит исследования клещей на наличие возбудителей ИКБ, МЭЧ, ГАЧ и КВЭ. На 10 июня 2026 года было исследовано 693 клеща, снятых с людей, и в 173 из них были обнаружены возбудители ИКБ (25%).

За период с января по май 2026 года было диагностировано 10 случаев иксодового клещевого боррелиоза в Бессоновском, Городищенском, Пензенском, Шемышейском районах и в городе Пензе.

Роспотребнадзор проводит информационную работу с населением, акцентируя внимание на индивидуальной защите, включая соблюдение правил поведения на клещевых территориях, правильное ношение одежды и использование репеллентов и инсектоакарицидных средств.