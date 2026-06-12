В Пензе отметили заслуги работников образования

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко вручил высокие государственные и региональные награды.

Медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени были отмечены Лариса Казакова, Министр образования, и Вячеслав Гришаков, директор Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства.

Медаль «Сурский рубеж» получила Нина Киселёва, преподаватель Пензенского колледжа транспортных технологий.

Медаль «За сохранение исторической памяти» вручили Ирине Кирюхиной, учителю начальных классов школы №1 города Спасска.

Почётное звание «Заслуженный работник образования Пензенской области» присвоено Сергею Альчину, советнику директора школы №74 города Пензы, и Елене Висловой, учителю Сердобской школы-интерната для детей с особыми образовательными потребностями.

Почётные грамоты Губернатора получили Елена Акчурина, учитель математики из школы имени П.А. Столыпина в селе Неверкино, Ольга Майорова, директор Пензенского колледжа архитектуры и строительства, Дмитрий Пивоваров, учитель технологии из Сосновоборска, Елена Россеева, учитель математики из Лицея №55 Пензы, Александр Сидоркин, преподаватель ОБЖ из школы №221 Заречного, Татьяна Титова, учитель математики из школы №2 Лунино имени Короткова, и Людмила Харламова, учитель иностранного языка из многопрофильного лицея села Малая Сердоба.

Благодарности Губернатора удостоены Мария Ляхова, старший методист Центра «Ключевский» Губернского лицея, Евгений Перепелкин, водитель Многофункционального молодёжного центра Пензенской области, и Олег Скрябнев, учитель физической культуры из школы №1 имени А.С. Пушкина в Колышлее.

Церемония прошла в торжественной обстановке.