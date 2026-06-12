Операция «Нелегал» выявила нарушителей миграционного законодательства в Мордовии

В период с 1 по 10 июня сотрудники МВД Республики Мордовия провели первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Цель мероприятия — выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также других правонарушений, связанных с этой сферой.

За десять дней операции было проведено 359 проверок на объектах жилого сектора и местах работы иностранных граждан и лиц без гражданства. В результате выявлено 217 административных нарушений в сфере миграции, 122 случая нарушений правил дорожного движения, совершённых иностранцами, и 13 человек направлены на медицинское освидетельствование для выявления фактов употребления наркотических средств без назначения врача.

Установлены три гражданина Армении, которые не прошли обязательную дактилоскопическую регистрацию и медицинское освидетельствование. Они работали в торговой точке на Центральном рынке. В отношении них составлены административные протоколы.

На строительном объекте и в Республиканском онкологическом диспансере был выявлен гражданин Туркменистана, который не выполнил обязанность по выезду из России после сокращения срока временного пребывания. В отношении него составлены два протокола за нарушение режима пребывания и незаконное трудоустройство. Также обнаружены два иностранца, которые не уведомили о подтверждении своего проживания в России.

Принято 31 решение об административном выдворении, из которых 15 — в форме самостоятельного контролируемого выезда, а 16 — с помещением в специальное учреждение. Девять решений уже исполнены, три — о депортации.

За нарушение миграционного законодательства 42 иностранца получили решение о неразрешении въезда в Россию, а восьми сократили срок временного пребывания.

В ходе операции были установлены два гражданина Пакистана и Туркменистана, которые не выполнили обязанность по выезду из России. Им назначены наказания в виде административного выдворения.

Зарегистрировано три материала доследственных проверок по признакам преступлений, связанных с миграцией.

Выявлен гражданин Киргизии, который не выполнил решение об административном выдворении. В отношении него составлен протокол за уклонение от наказания, и он помещён в специальное учреждение для принудительного перемещения через границу.

Проведено 11 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые незаконно привлекали иностранных граждан к работе. Четырём из них назначены штрафы на общую сумму 4,25 миллиона рублей.

В настоящее время продолжаются проверки пяти юридических лиц и предпринимателей.

Также сотрудники УВМ МВД Мордовии провели рабочую встречу с представителями Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва. На встрече обсуждались нормы законодательства России, касающиеся ответственности за участие в несанкционированных акциях, содействие терроризму, разжигание розни и нарушения в сфере миграции.