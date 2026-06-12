В центре Пензы состоялась донорская акция

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На Театральной площади Пензы состоялась донорская акция и праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России и Всемирному дню донора крови.

С утра у мобильного пункта забора крови собралась очередь. Среди участников были как опытные доноры, так и новички. После процедуры сдачи крови все получили сладкие подарки и ленточки с российским триколором.

Заместитель главы администрации города Дарья Просточенко обратилась к собравшимся: «Сегодня мы благодарим тех, кто делает добро по велению сердца, а не ради наград. Вы являетесь примером гражданской позиции и милосердия. Благодарим вас за вклад в спасение жизней! Пусть традиция донорства укрепляется в нашем регионе, и ряды доноров пополняются новыми людьми».

Руководитель Службы крови Пензенской области Татьяна Крылова также выразила благодарность: «Мы рады, что донорский праздник стал частью общегородских мероприятий. Видя столько людей у пункта забора крови, мы понимаем, что тема донорства близка и важна для пензенцев. Особое значение имеет участие молодёжи, что подтверждает передачу традиций милосердия новому поколению».

В рамках мероприятия состоялось награждение знаком «Почётный донор России». Этот почётный знак вручили участникам, проявившим особую активность.

Праздничная программа завершилась выступлением самодеятельных артистов из Нижнего Ломова, сотрудников промышленного предприятия и детской хореографической студии. Они исполнили вокальные и танцевальные номера, вызвав восторг у зрителей. Для доноров и гостей была организована викторина на тему донорства.

Наиболее активных участников викторины наградили подарками с символикой Службы крови и «СоюзМаш России». Завершилось мероприятие символическим хороводом из доноров, артистов и зрителей под песню «Матушка», что стало ярким воплощением единства всех участников донорского движения.