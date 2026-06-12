Новые члены Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в Пензенской области получили удостоверения

Владимир Фомин, уполномоченный по правам человека в Пензенской области, сообщил о прошедшем мероприятии, организованном Избирательной комиссией региона. Встреча состоялась 11 июня в Пензенском государственном краеведческом музее и собрала представителей власти, молодёжных объединений.

Центральным событием мероприятия стало открытие выставки «Выборы в калейдоскопе пензенской истории», которая подчеркнула роль молодёжи в избирательном процессе. Владимир Фомин подчеркнул важность активного участия молодых людей в выборах, отметив, что каждый голос влияет на будущее региона. Он также рассказал о результатах совместной работы, включая мониторинг соблюдения избирательных прав и реализацию мероприятий в рамках соглашений с региональным Избиркомом и другими организациями.

В ходе мероприятия новым членам Молодёжного совета при Уполномоченном по правам человека в Пензенской области были вручены удостоверения. Эти активисты занимаются правовым просвещением, наблюдением за выборами и работой с обращениями граждан.