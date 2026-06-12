Реконструкция сетей на улице Ташкентской и 2-м Ташкентском проезде подходит к концу

ООО «Горводоканал» успешно завершает работы по реконструкции водопровода на улице Ташкентской и в 2-м Ташкентском проезде в Пензе. Общая протяжённость обновлённых участков составляет 415 метров и 290 метров, с диаметрами 160 мм и 110 мм соответственно.

Проект реализуется в рамках инвестиционной программы, утверждённой в 2025 году. В этом году запланированы работы на 12 участках общей протяжённостью около четырёх километров.

Замена участка трубопровода значительно повысит надёжность системы холодного водоснабжения для всех подключённых абонентов. Использование современных труб из полиэтилена низкого давления (ПНД), которые обладают высокой устойчивостью к коррозии, гарантирует долговечность и стабильность инфраструктуры.

Ввод в эксплуатацию новой сети устранит аварийные ситуации, разрывы и отключения на данном участке, что напрямую улучшит качество жизни потребителей. Ожидаемый срок службы нового трубопровода составляет не менее 30–40 лет.