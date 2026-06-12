Поздравление спикера регионального парламента Вадима Супикова с Днем России

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Уважаемые жители Пензенской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с одним из главных для каждого жителя великой страны праздником — Днем России!

Государственный праздник олицетворяет многовековую историю нашего Отечества. Памятная дата — символ национальной гордости и сплоченности, патриотизма и преданности, готовности на трудовые и ратные подвиги во имя Родины. Представители разных народностей, вероисповеданий, возрастов и профессий мы едины в стремлении принести пользу Отчизне, добросовестно работать ради её развития и благополучия, отстаивать интересы и суверенитет во всех сферах.

Свой вклад в сохранение культурно-исторического наследия, укрепление социального и экономического потенциала России вносит Сурский край. Продолжая славные традиции предшествующих поколений, жители Пензенской области принимают участие в решении стратегических задач, поставленных Президентом РФ: достижении целей специальной военной операции, обеспечении обороноспособности, продовольственной безопасности, технологического лидерства.

Уважаемые земляки! Благодарю вас за самоотверженный труд, неравнодушие и личную ответственность за судьбу Отечества, которые лежат в основе масштабных преобразований. От души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья, мирного неба, неизменных успехов и побед на благо процветающей и независимой России!