Олег Денисов подверг критике скорость восстановительных работ на улице Лозицкой

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Олег Денисов, глава Пензы, подвел итоги рабочего выезда в своих социальных сетях в четверг, 11 июня. В мероприятии приняли участие Владимир Сорокопудов, руководитель управления ЖКХ Пензы, Валерий Яцко, заместитель директора МБУ «Пензавтодор», а также представители ресурсоснабжающих и подрядных организаций.

Ранее на улице Лозицкой произошел порыв коллектора, что потребовало масштабных восстановительных работ. В ходе выезда Денисов отметил, что работы ведутся медленно.

«Условия позволяют работать с 7 утра до 8-9 вечера, но на объекте трудятся только с 9 до 5 часов. В результате на одной из главных артерий города регулярно возникают пробки, и жители выражают недовольство», – сказал глава города.

Денисов также отметил, что при начале ремонта на проспекте Строителей предполагалось, что водители будут использовать альтернативные маршруты – проспект Победы и улицу Рахманинова. Однако на этих улицах произошли коммунальные аварии, и транспортный поток переместился на проспект Строителей. Чтобы разгрузить движение, работы по асфальтированию были перенесены на ночное время.

Глава города поручил ресурсоснабжающей организации оптимизировать процессы и ускорить работы.

«Прошу прощения у жителей за доставленные неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию как можно скорее», – подытожил он.

Ремонтные работы на проспекте Строителей планируется завершить к началу июля, а ремонт покрытия на улице 8 Марта – до 10 июля.