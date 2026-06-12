В Пензе из-за жары и угроз атак БПЛА введен режим повышенной готовности

В Пензе введен режим повышенной готовности из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий с температурой выше 30 градусов Цельсия. Также сохраняется угроза применения беспилотных летательных аппаратов.

Действие режима будет продолжаться до 17:00 15 июня и распространяется на органы управления и силы Пензенского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций на территории Пензы задействованы силы и средства Пензенского городского звена единой государственной системы.