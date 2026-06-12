Сегодня в Пензе скорректируют работу общественного транспорта

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

До 20:00 некоторые маршруты будут следовать по измененному пути. В частности, маршруты № 20, 10, 73 и 82с с улицы Суворова будут направлены через улицы Урицкого, Бакунина и Злобина, затем по мосту имени В.П. Капашина и по своим обычным маршрутам. Маршрут № 80 с Суворова также будет следовать через Урицкого и Бакунина, затем по своему маршруту в обоих направлениях. Маршрут № 9к с Суворова пройдет через Урицкого, Бакунина и Злобина перед тем, как продолжить движение по своему маршруту. Маршрут № 103 с моста имени В.П. Капашина направится через Урицкого, М. Горького и Володарского, после чего вернется на свой маршрут в обоих направлениях.

С 20:00 маршруты № 9к, 10, 20, 73, 82с и 103 с Суворова будут следовать через Володарского, М. Горького, Урицкого и мост имени В.П. Капашина, после чего продолжат движение по своим маршрутам в обоих направлениях. Маршрут № 93 с Кирова будет направлен через М. Горького, Урицкого и мост имени В.П. Капашина, затем по своему маршруту. Маршрут № 9м с Кирова пройдет через мост имени В.П. Капашина на улицу Измайлова, после чего продолжит движение по своему маршруту. Маршрут № 80 будет прекращен после 20:00.

После 21:00 некоторые автобусные и троллейбусные маршруты с Кирова будут направлены через М. Горького, Володарского и Суворова, после чего вернутся на свои обычные пути в обоих направлениях.