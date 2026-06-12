В Пензе временно изменена схема движения транспорта

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В целях обеспечения безопасности жителей и гостей города в период празднования Дня России в Пензе была утверждена временная схема организации дорожного движения.

Согласно документу, до 23:00 12 июня ограничивается остановка и стоянка транспортных средств по улице Славы от Кирова до Урицкого и по улице Урицкого от Максима Горького до Бакунина. В этот же период движение автотранспорта на указанных участках будет прекращено с 07:00 до 23:00.

Также до 23:00 12 июня будет запрещено движение и остановка транспорта по улице Пушкина на участке от Володарского до Московской. На улице Урицкого, от пересечения с улицей Славы до пересечения с той же улицей, будет приостановлено действие знака «Остановка запрещена».

Во время проведения праздничного фейерверка 12 июня с 20:00 до 23:00, движение транспорта будет ограничено по улице Кирова от Максима Горького до Бакунина (за исключением общественного транспорта, который сможет продолжать движение до 21:00). Также будет прекращено движение по улице Злобина от Сердобской (напротив дома №2) до Бакунина (напротив дома №4) и на участке съезда с моста имени В.П. Капашина на улицу Злобина.