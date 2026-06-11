Пензенская область остается в числе лидеров по социальной догазификации

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Пензенская область продолжает занимать второе место в России по реализации программы социальной догазификации.К газовым сетям подключено около 9,3 тысяч домов. В поселке Кромщино Пензенского района, где накануне был проложен газопровод протяженностью 10 километров и установлено 4 газорегуляторных пункта, появилась возможность подключить 24 дома.

Для подведения газа до границ земельных участков было подано 14 заявок, и в 13 домах уже используется природный газ. Жители поселка с радостью восприняли это событие, так как теперь им не нужно будет покупать баллоны, топить печи и заниматься заготовкой дров.

Постоянное газоснабжение небольших поселков облегчает жизнь людей и способствует развитию инфраструктуры.