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НовостиОбщество11 июня 2026 11:49

В Пензенской области пройдут массовые проверки водителей

Госавтоинспекция призывает граждан быть бдительными и сообщать о нетрезвых автолюбителях в дежурную часть
Анна ЧЕРНАЯ

12 июня в Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель, водитель без прав». Его цель – предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей и пресечь нарушения ПДД.

Во время проверок будут массово останавливать транспортные средства для проверки водителей на состояние опьянения. При наличии признаков опьянения водителей могут направить на медицинское освидетельствование.

Для предотвращения возможных коррупционных действий со стороны сотрудников Госавтоинспекции участники дорожного движения могут фиксировать происходящее на аудио- и видеоустройства.