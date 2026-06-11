Пензенские следователи провели выездной семинар по криминалистике

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

На полигоне, где были созданы условия, максимально приближенные к реальным, специалисты управления Росгвардии по Пензенской области провели взрыв легкового автомобиля. Руководитель отдела криминалистики следственного управления М.В. Смирнов провел практическое занятие для следователей, подробно объяснив особенности осмотра места происшествия после взрыва, привлечение специалистов других ведомств, изъятие следов взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также назначение судебных экспертиз.

На полигоне также прошли занятия по использованию криминалистической техники, оказанию первой помощи при ранениях и травмах, применению средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты при возгораниях. Сотрудники отдела криминалистики и Росгвардии обсудили вопросы использования беспилотных летательных аппаратов в преступных целях, тактику осмотра мест их падения и взрыва, а также меры безопасности для следственно-оперативных групп.

Для сотрудников следственного управления также были организованы учебные стрельбы. Завершился семинар спортивными мероприятиями, где отличившимся сотрудникам вручили дипломы и кубки.