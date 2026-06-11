В Пензе соревнуются юные прыгуны в воду

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

9 июня в Пензе дан старт первенству России среди юношей и девушек 12–13 лет, а также всероссийским соревнованиям по прыжкам в воду «Юность России». В состязаниях принимают участие 205 спортсменов из 16 регионов страны.

На торжественной церемонии открытия участников приветствовали временно исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева, директор по региональному развитию Федерации водных видов спорта России, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Илья Захаров, а также президент региональной федерации прыжков в воду, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Игорь Лукашин.

По информации пресс-службы регионального Минспорта, воспитанники пензенской СШОР водных видов спорта уверенно показали себя. На всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Юность России» Глеб Хаев занял 1 место в дисциплине «вышка 7 метров» (юноши 10–11 лет). Елисей Саутов стал вторым в прыжках с метрового трамплина среди мальчиков 8–9 лет.

Тренируют спортсменов Татьяна Лукаш и Александр Борисов.

Поздравляем юных спортсменов с отличным стартом и желаем удачи в следующих соревновательных днях!

Состязания проводятся в рамках реализации государственной программы «Спорт России».