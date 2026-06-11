В ДТП в Пензе погиб человек

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области.

По предварительным данным, 10 июня около 20:30 на 631-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2110, которым управлял мужчина 1998 года рождения, и Citroen, за рулем которого находился мужчина 1970 года рождения.

В результате аварии водитель ВАЗ-2110 погиб на месте. Водитель Citroen и его пассажирка, женщина 1975 года рождения, получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД РФ по Пензенской области, сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.