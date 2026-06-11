В Мордовии госпитализирован ребенок, упавший со второго этажа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как отмечает пресс-служба регионального СК, по предварительным данным, вечером 8 июня мальчик находился дома вместе с мамой. На непродолжительное время оставшись в комнате один, он залез на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже.

С полученными телесными повреждениями 6-летний ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.

Следователем Пролетарского межрайонного следственного отдела регионального СК организована процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности:

- не оставляйте малолетнего ребенка без присмотра в помещении, где открыто окно или есть риск, что малыш может открыть его самостоятельно;

- оборудуйте окна фиксаторами, блокираторами, которые не позволят распахнуть створку, оставляя возможность только для вертикального проветривания;

- отодвиньте от подоконников любую мебель (диваны, стулья, столы), чтобы ребенок не смог самостоятельно забраться на окно;

- не оставляйте спящего ребенка в квартире одного. Проснувшись, он может подойти к открытому окну в поисках родителей.

Помните, жизнь и здоровье вашего ребенка – в ваших руках!