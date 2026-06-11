Группа компаний «СтанкоМашСтрой» участвует в Международном форуме «Путешествуй!»

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Форум собрал около пяти тысяч участников из разных регионов страны и зарубежных стран. На площадке между павильоном «Космос» и зданием Фонда Росконгресс первый в России технопарк представил макет подъемной системы «Аэролифт». Это архитектурное решение превращает объект в центр туристического кластера. Система состоит из кольцевого пространства вокруг стартовой площадки, что позволяет наблюдать процесс подъема и спуска из любого помещения. Постройка обрамляет вертикальную доминанту.

Наибольший интерес вызвал дирижабль Д1500, который проходит сертификацию и уже назван разработчиками прорывом в сфере туризма. Этот высокотехнологичный аэростатический аппарат предназначен для длительных полетов на низкой высоте и малой скорости. Он может использоваться для комфортных путешествий над живописными ландшафтами, включая особо охраняемые природные территории.

На пленарном заседании «Время путешествовать: многообразие впечатлений доступно каждому» заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что туризм стирает границы, ломает стереотипы и способствует расширению кругозора. Он отметил, что это не просто лозунг, а выбор в пользу открытий и новых смыслов.

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о результатах национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он подчеркнул, что важны не только цифры, но и миллионы туристических поездок, новых рабочих мест и незабываемых впечатлений. Министр выразил благодарность регионам, деловому сообществу и федеральным командам за инициативы, делающие российский туризм доступным и разнообразным.