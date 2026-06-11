Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 7:40

В Пензе прошли показательные выступления юных мотоциклистов

В регионе продолжаются мероприятия по предотвращению ДТП с участием подростков на питбайках
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На мотостадионе «Сура» по адресу улица Восточная, 7 состоялись показательные заезды для подростков, владеющих питбайками, и их родителей.

Перед началом мероприятия к участникам обратились представители городской администрации. Они напомнили о правилах безопасного использования питбайков и предложили бесплатные курсы по вождению на мотостадионе.

После заездов участники пообщались с опытными спортсменами и начинающими мотоциклистами. Юные райдеры рассказали о своем опыте и достижениях.

Сотрудники управления образования также разъяснили порядок зачисления в объединение «Питбайк» и раздали памятки с приглашением на обучение.

В летний сезон на мотостадионе «Сура» еженедельно по средам будут проводиться учебные занятия для подростков, владеющих питбайками. Также рассматривается возможность организации хранения спортивного инвентаря, чтобы предотвратить использование питбайков без присмотра родителей.

Точное время занятий будет определено после формирования учебных групп.