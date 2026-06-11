Олег Денисов оценил ход строительства водопровода от Терновки до улицы Измайлова

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

10 июня Олег Денисов провел ход строительства водопровода от Терновки до улицы Измайлова. В совещании участвовали Илья Киселев, исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства, и представители подрядной организации.

Градоначальник отметил значимость проекта для жителей ГПЗ. По его словам, водопровод станет ключевой магистралью микрорайона, обеспечивая водой как новые, так и старые дома. Это поможет решить проблемы с водоснабжением и низким давлением на улицах Измайлова и Ново-Казанской.

На данный момент подрядчик проложил 1600 метров труб. Были проведены испытания на прочность и герметичность двух ниток, которые пройдут под Сурой. В конце текущей и начале следующей недели планируется начать бурение скважин для прокладки труб под рекой.

Олег Денисов подчеркнул, что подрядчик работает с опережением графика. Это дает надежду на завершение объекта раньше мая 2027 года.

Общая протяженность трассы составит около 5,8 километров, и работы ведутся преимущественно методом горизонтального бурения.

Строительство осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется из бюджетов всех уровней при поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.