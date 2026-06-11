Вадим Супиков рассказал о ключевых вопросах пленарного заседания Совета законодателей ПФО

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

В пленарном заседании Совета законодателей ПФО в Нижнем Новгороде приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, вице-спикер Совета Федерации ФС РФ Константин Косачев, председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, руководители законодательных органов субъектов РФ, депутаты Молодёжных парламентов регионов Приволжья. Обращаясь к парламентариям, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров обозначил приоритетные аспекты по стабилизации и развитию строительной отрасли в соответствии с поручениями главы государства. «Президент России Владимир Владимирович Путин поставил ряд задач по жилищному строительству, – отметил Игорь Комаров. – Прежде всего, это обновление жилищного фонда, рост обеспеченности жильём и повышение уровня его доступности». При этом важное значение имеют такие направления, как создание и модернизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды. Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин назвал механизм комплексного развития территорий одним из ключевых драйверов градостроительного развития. «Он позволяет решать две приоритетные задачи – с удобством для людей расселять аварийный фонд и строить жильё параллельно с необходимой инфраструктурой, – пояснил глава Совета законодателей ПФО. – Нужны системные решения на основе практического опыта регионов». Председатель Законодательного Собрания Вадим Супиков, комментируя темы пленарного заседания, особый акцент сделал на строительстве жилья в Пензенской области. «Установленный Указом Президента РФ целевой показатель по обеспечению к 2030 году граждан жильём в объёме 33 кв. м в регионе достигнут. По итогам 2025 года общая площадь жилья на одного человека составляет 36,4 кв.м. Это первое место среди субъектов Приволжского федерального округа и девятое место в Российской Федерации, – проинформировал спикер пензенского парламента. – В 2021 – 2025 годах более 176 тыс. пензенских семей улучшили свои жилищные условия. За этот период построено порядка 57 тыс. благоустроенных квартир общей площадью свыше 4,5 млн кв. м. В 2025 году введено в эксплуатацию 840,5 тыс. кв. м. жилья, что составляет 120% к целевому показателю». Вадим Супиков уточнил, что в пензенском регионе реализуется Концепция подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года. Специалистов для строительного комплекса подготавливают в пензенских вузах и организациях среднего профессионального образования. «Предложения, вошедшие в проект решения по вопросу развития строительной отрасли, позволят продолжить работу по совершенствованию регионального и федерального законодательства», – подчеркнул парламентарий.