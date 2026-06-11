Владимир Вдонин провел прием граждан в Нижнеломовском районе

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области по промышленной политике, генеральный директор компании «Маяк-Техноцелл» Владимир Вдонин провел встречу с жителями избирательного округа. На встрече обсуждались вопросы, волнующие местных жителей.

Сельчане из Верхнего Ломова попросили депутата помочь с ремонтом бывшего Дома культуры спичечной фабрики. Также они выразили благодарность за предоставленные две видеокамеры для парка Победы, которые способствуют поддержанию общественного порядка.

Учащиеся и администрация филиала средней школы №1 имени С.Ф. Тархова в селе Новая Пятина обратились к Владимиру Вдонину с просьбой о содействии в ремонте школы, включая установку пластиковых окон.

Владимир Вдонин пообещал, что по всем обращениям будет оказана помощь в кратчайшие сроки.