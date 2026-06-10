Три человека погибли на пожаре в Мордовии

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ.

Следователи Следственного комитета по Республике Мордовия проводят проверку по факту пожара, в котором погибли три человека.

Инцидент произошел ночью 10 июня в многоквартирном доме на улице Юбилейной в поселке Старое Шайгово. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. В результате возгорания погибли двое мужчин и женщина.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. После осмотра места происшествия будут назначены судебные экспертизы для определения точной причины смерти и возгорания.

По итогам проверки следователь примет процессуальное решение.