Пензенские полицейские посетили детский лагерь «Солнечная долина»

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Она напомнила детям, как важно в летний период соблюдать меры личной безопасности.

Инспекторы УГИБДД разобрали с детьми конкретные дорожные ситуации, повторили правила безопасного перехода дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам, обратили внимание на необходимость использования световозвращающих элементов на одежде, ремней безопасности в автомобилях.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделили правилам дорожной безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности. Юные слушатели с удовольствием задавали интересующие их вопросы.

Большое оживление у ребят вызвало предложение попробовать себя в роли специалистов экспертно-криминалистического центра.

И, конечно, живой интерес у всех вызвали четвероногие помощники полицейских – служебные собаки Центра кинологической службы, под руководством полицейских показавшие уровень подготовки.