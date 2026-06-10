В Рузаевке руководителем ОМВД назначен полковник полиции Николай Коннов

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Министр внутренних дел по Республике Мордовия генерал-майор полиции Юрий Поляков с рабочим визитом посетил ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району, где состоялось представление нового руководителя личному составу.

Отдел МВД по Рузаевскому району возглавил полковник полиции Николай Коннов, до этого руководивший межмуниципальным отделом «Ковылкинский».

На мероприятии также присутствовали глава местной администрации, представители надзорных органов, правоохранительного блока, ветеранских организаций и общественного совета при ОМВД.

Обращаясь к полицейским, Юрий Поляков подчеркнул, что назначенный руководитель имеет необходимый управленческий опыт и готов эффективно решать поставленные задачи. Также министр обозначил приоритетные направления службы, требующие повышенного внимания.

Новый руководитель подразделения поблагодарил за доверие и заверил, что сделает всё возможное для надёжной защиты граждан и правопорядка на вверенной территории.