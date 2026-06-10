Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 8:25

В Пензе усилят дежурство коммунальных и аварийных служб в праздничные дни

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности
Анна ЧЕРНАЯ

В предстоящие праздничные выходные коммунальные и аварийные службы Пензы усилят свою работу для обеспечения стабильной подачи ресурсов.

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации были сформированы дежурные бригады. Они будут контролировать системы жизнеобеспечения города.

Глава города Олег Денисов будет лично дежурить в праздничные дни для координации действий служб.

Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 63 10 05 или 05.

В случае обнаружения подозрительных предметов или признаков угрозы следует сообщить об этом в полицию по телефонам: 102 или 112 (экстренный вызов).