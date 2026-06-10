В Пензе усилят дежурство коммунальных и аварийных служб в праздничные дни

В предстоящие праздничные выходные коммунальные и аварийные службы Пензы усилят свою работу для обеспечения стабильной подачи ресурсов.

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации были сформированы дежурные бригады. Они будут контролировать системы жизнеобеспечения города.

Глава города Олег Денисов будет лично дежурить в праздничные дни для координации действий служб.

Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 63 10 05 или 05.

В случае обнаружения подозрительных предметов или признаков угрозы следует сообщить об этом в полицию по телефонам: 102 или 112 (экстренный вызов).