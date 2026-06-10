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НовостиПроисшествия10 июня 2026 6:27

Губернатор Олег Мельниченко сообщил о двух БПЛА, сбитых над регионом

Один из них был нейтрализован при подлете к Пензе
Анна ЧЕРНАЯ

Утром силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации на подлете к Пензе был сбит беспилотный летательный аппарат. Позднее в воздушном пространстве над одним из районов Пензенской области военные также нейтрализовали ещё один вражеский дрон.

В результате инцидентов никто не пострадал, разрушений также удалось избежать. На местах происшествий работают оперативные группы.

Жителям напоминают: при обнаружении фрагментов беспилотного летательного аппарата или других подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, так как это может быть опасно. Пожалуйста, сообщите о находке по телефону 112.