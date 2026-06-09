Кадеты узнали об истории уголовно-исполнительной системы Пензенской области

Фото: пресс-служба УФСИН России по Пензенской области.

Экскурсию провёл председатель региональной организации ветеранов УИС Владимир Потанин. Он поведал кадетам о Герое России Александре Сергееве, его подвигах и значении для ведомства. Ребята не только ознакомились с архивными документами и экспонатами, но и имели возможность подержать в руках старинные печатные машинки, телефоны и другие предметы прошлого.

Также кадеты пообщались с действующими сотрудниками УИС и ветеранами службы, узнали об особенностях работы ведомства и его роли в поддержании общественного порядка.

Мероприятие было организовано в рамках дня открытых дверей управления и направлено на воспитание патриотизма и любви к Родине у подрастающего поколения.