Восстановление дендрария имени Г. Ф. Морозова продолжается

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В Белинском районе продолжается работа по восстановлению памятника природы «Дендрарий им. Г. Ф. Морозова».

В настоящее время активно удаляются сухостойные и аварийные деревья, чтобы обеспечить благоприятные условия для роста и развития экзотических и интродуцированных растений. На данный момент уже вырублено более 10 кубических метров древесины.

Восстановление дендрария стартовало в июне 2023 года после значительного ущерба, нанесённого засухой 2010 года. Сотрудники прилагают все возможные усилия, чтобы вернуть парку его первоначальную красоту и здоровье.