Олег Кочетков рассказал о перспективах дирижаблестроения на ПМЭФ-2026

Фото: Пресс-служба компании.

В ходе форума он провел множество встреч, как официальных, так и рабочих, где обсуждались проекты в области станкостроения, текущие проблемы и перспективы развития машиностроения. Также были затронуты новые направления деятельности.

Олег Кочетков рассказал о дирижаблестроении, открывающем широкие перспективы. В сотрудничестве с ведущими научными центрами страны разрабатываются воздушные суда нового поколения. Российское правительство утвердило концепцию развития транспортного комплекса на следующие 10 лет, включающую создание и внедрение прорывных технологий. Планируется развитие грузовых и пассажирских дирижаблей, уже есть определенные наработки, включая технопарк «Дом дирижаблестроителей им. К.Э. Циолковского» в Тольятти и демонстрационные прототипы. Сформирована команда единомышленников и разработаны конкретные проекты.

Живой интерес вызвало направление грузоперевозок, так как дирижабли могут перевозить большое количество груза по низкой стоимости тонно-километра. Они не требуют аэродромов и не зависят от состояния дорог и климатических условий, что способствует освоению труднодоступных территорий Сибири, Арктики и Дальнего Востока.