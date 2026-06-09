Региональный этап конкурса «Лучший по профессии» среди сварщиков пройдет в Пензе

Врио министра экономического развития и промышленности Пензенской области Роман Трялин отметил, что конкурс демонстрирует высокий уровень профессионализма участников и способствует популяризации рабочих профессий среди молодежи. Он также подчеркнул, что в условиях растущего спроса на квалифицированных специалистов рабочие специальности становятся все более востребованными и высокооплачиваемыми. Мероприятия такого рода повышают престиж этих профессий в обществе.

К участию в конкурсе приглашаются работники предприятий с опытом работы не менее трех лет. Заявки необходимо подать до 17 июня 2026 года через Единую цифровую платформу «Работа в России». Как работодатели, так и сотрудники могут подать заявку. На данный момент подтвердили свое участие 12 специалистов из ведущих промышленных предприятий региона.

Участники будут соревноваться в решении теоретических задач и выполнении практических заданий. По итогам конкурса экспертная комиссия определит лауреатов, которые получат дипломы и денежные призы: 460 000 рублей за первое место, 265 000 рублей за второе и 173 000 рублей за третье.

Победитель регионального этапа представит Пензенскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет с 22 по 25 сентября 2026 года в Перми.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» ежегодно проводится с 2012 года. С 2025 года он включен в федеральный проект «Человек труда» национального проекта «Кадры». Участие в конкурсе дает возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки, получить новый опыт и признание, а также стать лучшим в своей профессии и выиграть денежный приз. Конкурс ориентирован на специалистов самых востребованных рабочих специальностей.