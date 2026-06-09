Подготовка к Дню России продолжается в Пензе

В преддверии Дня России в Пензе продолжают создавать праздничную атмосферу.

Уже установлено множество цветочных композиций и кашпо, а входные группы более 300 предприятий приведены в праздничный вид. Планируется также украсить летние площадки кафе и ресторанов.

Владельцы всех форм собственности обязаны украшать свои здания и прилегающие территории в соответствии с городской концепцией. Несоблюдение требований может повлечь административную ответственность.

За первое нарушение предусмотрено предупреждение, за повторное – штраф для граждан от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

С 1 июня сотрудники администраций проверяют соблюдение требований по праздничному оформлению объектов.