Надеясь получить кредит, пензячка дала паспорт для регистрации юрлица

Факт незаконного использования документов для образования юридического лица выявили сотрудники полиции по Нижнеломовскому району. Они установили, что

местная жительница 1981 года рождения, находясь на территории своего дома, за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт для составления документов и регистрации в налоговых органах её как учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью. Однако осуществлять фактическую деятельность гражданка не собиралась. Противоправные действия привели к внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Злоумышленница дала признательные показания и рассказала, что в сети Интернет нашла объявление о выдаче кредита на сумму 1 000 000 под минимальный процент. Предложение заинтересовало, и она решила списаться с представителем. Он сообщил, что ей необходимо предоставить свой паспорт для создания юридического лица, и тогда ей одобрят кредит на вышеуказанную сумму. Женщина согласилась и предоставила свои данные.

Кстати, кредит гражданке так и не одобрили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Полиция Пензенской области предупреждает: если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, стать номинальным учредителем или руководителем, знайте, что за указанные действия существует уголовная ответственность.